Covid: in Emilia-Romagna quasi mille casi e undici morti

(ANSA) - BOLOGNA, 06 GIU - Quasi mille casi e undici morti.

E' questo l'aggiornamento dei numeri del contagio, in Emilia-Romagna, che vede una sostanziale stabilità nei ricoveri.

Nelle ultime 24 ore, infatti, sulla base di poco più di 6mila tamponi, sono stati individuati 960 casi. Gli attualmente positivi sono circa 16mila, con il 95,6% in isolamento domiciliare. In terapia intensica ci sono 30 pazienti, come ieri, mentre i positivi negli altri reparti Covid sono 712 (+14). Le vittime sono persone con più di 80 anni d'età, tranne un uomo di 64 anni morto nel Piacentino. (ANSA).