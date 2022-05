Covid: E-R, casi sotto quota mille su circa 15mila tamponi

Sono 898 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, sotto quota mille da un paio di giorni, rilevati su quasi 15mila tamponi delle ultime 24 ore. In regione i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 31 (stabili rispetto a ieri), mentre negli altri reparti Covid sono 838 (-28 rispetto a ieri). Sono registrati anche nove decessi, di età compresa tra 68 e 91 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 19.275, di cui il 95,5% del totale in isolamento domiciliare.