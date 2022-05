Calcio: under 17, torna il Memorial Seghedoni a Fanano

(ANSA) - BOLOGNA, 30 MAG - Ripreso lo scorso anno dopo lo stop forzato causa pandemia, il Memorial Francesco 'Chicco' Seghedoni si appresta a vivere la sua settima edizione. Il ritiro-torneo calcistico con sede a Fanano (Modena) si svolgerà dal 4 all'11 agosto 2022 e vedrà come partecipanti le formazioni Under 17 di Inter, Modena, Parma e Spal, quest'ultima alla prima partecipazione: le quattro squadre, oltre ad allenarsi sull'Appennino modenese, si sfideranno in un quadrangolare con semifinali lunedì 8 e finali mercoledì 10 agosto.

La manifestazione è organizzata dalla locale Asd Cimone Football Club, nata nel 2021 e comprendente i Comuni montani di Fanano, Montecreto, Riolunato e Sestola, e può contare sul supporto - tra i tanti partner - di Lapam Federimprese e Gazzetta di Modena, realtà con cui Seghedoni visse le sue principali esperienze professionali. (ANSA).