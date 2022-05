Laura Pausini è guarita dal Covid, "si riparte"

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - "Dopo 11 giorni finalmente sono negativa! E finalmente si riparte!". Laura Pausini è guarita dal Covid: l'annuncio in un post su Instagram con cui l'artista dà appuntamento ai fan per i prossimi impegni, entrambi all'Arena Rcf Campovolo di Reggio Emilia.

"Ci vediamo l'8 giugno al #BeMe la festa del mio Fanclub @laura4u_official e l'11 giugno per #UNC". In particolare Una.

Nessuna. Centomila. Il concerto la vedrà sul palco con Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa e Gianna Nannini, in quello che si annuncia come il più grande evento musicale di sempre contro la violenza di genere. (ANSA).