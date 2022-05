Nuovi album rari per collezioni al Museo Figurina di Modena

(ANSA) - MODENA, 24 MAG - Nove album originali tedeschi degli Anni Trenta contenenti trade e cigarettes cards, altri cinque, particolarmente rari, dedicati ai quattro continenti e alle religioni e album, figurine e card "sciolte" che vengono dal mondo degli Anime Manga. Sono le nuove raccolte che vanno ad arricchire le collezioni del Museo della Figurina di Modena, che fa parte di Fondazione Modena Arti Visive, grazie alle donazioni dei collezionisti Heinz Jurgen Tron e Gabriele Falk, Bruno Maggi ed Enrico Valbonesi. Gli album tedeschi, editi tra il 1933 e il 1938, donati da Tron e Falk, contengono figurine che venivano distribuite nei pacchetti di sigarette e di margarina per poi essere, appunto, raccolte in album. I volumi, in ottime condizioni, trattano di arte, storia, uniformi e bandiere. Bruno Maggi, che già nel 2020 aveva donato al Museo della Figurina l'album '4 continenti', ha donato altri cinque album particolarmente rari e difficili da reperire sul mercato: quattro sono dedicati ciascuno a un continente, il quinto alle "Grandi religioni dell'Asia". Gli album furono pubblicati a metà anni Sessanta come supplemento della rivista 'Italia missionaria' e, attraverso figurine, foto e disegni, presentano aspetti della cultura, usi, costumi, flora e fauna dei diversi Paesi, documentando, inoltre, l'attività missionaria. La copertina e i disegni degli album sono firmati dal padre di Bruno Maggi, Renzo, e dallo zio Filippo Maggi, disegnatori e fumettisti prolifici nel campo dell'editoria giovanile. Più recenti sono gli album donati dal modenese Enrico Valbonesi: risalgono infatti agli anni Novanta e ai primi Duemila l'album 'Pokémon. Acchiappali tutti!', il minialbum 'Naruto color' e la serie di figurine e card di Digimon, Hamtaro e Pokémon. (ANSA).