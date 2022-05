Sport e Salute: Cozzoli 'da pratica sport scaturisce energia'

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Creare comunità attraverso lo sport.

Un campo di energia, il Giardino Parker Lennon di Bologna è esploso di giochi, attività sportive varie e di voci di bambini.

Tanti. Sport e Salute la cui mission è portare tutti alla pratica sportiva, facilitare l'avvicinamento, sostenere i quartieri più a rischio ed i progetti di inclusione, insieme alle istituzioni territoriali e le società sportive, ha organizzato la festa dello sport di tutti.

Il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, è stato convolto in uno scambio volley ed anche a giocare a calcio con i più piccoli. Una grande gioia è scaturita da tutto questo: "Ecco è questa l'energia che Sport e salute vuole scaturisca dalla pratica sportiva - ha sottolineato -, è bello vedere tanti ragazzi, genitori, insegnanti ed anche istituzioni territoriali qui, insieme a noi, in questo Giardino Parker Lennon".

In serata, alla cena organizzata da SEF Virtus, Sport e Salute ha incontrato gli atleti della nazionale ucraina ospitati dalla Virtus. Presenti anche Luigi Samele, argento a Tokyo per la sciabola e la sua fidanzata ucraina, Olga Kharlan, oro olimpico. (ANSA).