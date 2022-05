Clapton ancora positivo al Covid, rinviati concerti Bologna

Eric Clapton, per quanto si senta bene, è nuovamente risultato positivo al Covid ed insieme al suo management ha deciso di spostare gli show di Bologna programmati per domani (20 maggio) e sabato (21 maggio) all'Unipol Arena.

I concerti, ha assicurato l'artista, verranno recuperati entro la fine di quest'anno. L'annuncio delle date di recupero verrà effettuato entro le prossime due settimane. I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per le date che verranno recuperate. (ANSA).