Ucraina: imbrattata a Bologna sede associazione con la 'Z'

Scritte offensive nei confronti del popolo ucraino, oltre alla lettera 'Z' a indicare un sostegno all'invasione russa del paese, sono state tracciate davanti alla sede dell'associazione Italia-Ucraina a Bologna e del circolo Pd Cirenaica. Nel primo caso, sui muri e sulle serrande di via Zacconi dove si trova l'associazione è stata anche lasciata la scritta 'Nazi ukraini via dall'Italia'. La stessa associazione esprime "vergogna e disprezzo" per il gesto, evidenziando in una nota come a Bologna, che si fregia del fiore all'occhiello della tutela dei diritti del singolo, della libertà, dell'inclusione sociale, dell'accoglienza, simili atti sono un colpo inferto a tutta la città" Anche il circolo Pd di via Andreini è stato imbrattato con frasi analoghe. Un episodio 'inaccettabile' secondo il deputato Pd Andrea De Maria: "Non ci faremo intimidire e continueremo a maggior ragione il nostro impegno contro l'aggressione russa all'Ucraina e perché al più presto si apre una prospettiva di Pace". (ANSA).