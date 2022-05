Scooter contro auto nel Bolognese, muore un 54enne

Incidente mortale, poco dopo le 21 di ieri, a Medicina, nel Bolognese. La vittima è un motociclista di 54 anni, Maurizio Labanti, residente nella stessa cittadina. Viaggiava su un maxiscooter Yamaha 400 sulla via San Vitale in direzione Ravenna quando, all'incrocio con via Fasanina, si è verificato uno scontro frontale con una Nissan Almera. Illeso ma sotto choc l'autista della vettura, mentre per il motociclista non c'è stato nulla da fare. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri.