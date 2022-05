Mafia: la Procura europea ricorda Falcone e Borsellino

(ANSA) - BOLOGNA, 17 MAG - In occasione del trentennale della Strage di Capaci, il 23 maggio alle 10.30 nella sede della Procura Europea (Eppo) di Bologna (via Ilio Barontini 16) è in programma un'iniziativa di ricordo e commemorazione. Saranno esposti nove pannelli che narrano la vita, umana e professionale, di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, alla presenza di alcuni rappresentanti delle istituzioni pubbliche, tra cui la procuratrice generale reggente di Bologna, Lucia Musti, il procuratore regionale della Corte dei conti, Luigi Impeciati, la direttrice regionale dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi, il comandante regionale della Guardia di Finanza, generale Ivano Maccani e i procuratori europei delegati della sede di Bologna, Pasquale Profiti ed Elisa Moretti.

È stato invitato un gruppo di studenti con l'obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni la memoria delle figure dei magistrati e di quanto successo in quei giorni. (ANSA).