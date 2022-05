Sfugge a controllo per droga, si butta dal balcone e muore

Sottoposto a un controllo in casa per un'ipotesi di reati di droga, ha ingerito cocaina, si è divincolato, ha raggiunto il balcone e si è lanciato da circa otto metri, impattando al suolo con la testa. È morto così un ragazzo di 23 anni, Godstime Friday, di nazionalità nigerina, ieri mattina. Lo riferisce una nota della Procura di Modena, ricostruendo in breve la dinamica dei fatti. Il controllo è avvenuto in città, in via Buon Pastore: il giovane avrebbe ingerito 12 involucri di cocaina alla vista degli agenti della squadra mobile e della polizia locale prima di lanciarsi dal secondo piano. Nonostante l'intervento del 118, che ha tentato di rianimarlo, è morto per "gravi lesioni cranico encefaliche da grande traumatismo contusivo per precipitazione", scrive il procuratore Luca Masini.