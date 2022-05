Cibus: Clai festeggia 60 anni, esempio gestione partecipata

Dopo la fiera Marca e l'Identity di Milano è la volta di Cibus. Clai, cooperativa imolese di produzione di salumi, è presente alla 21/ma edizione del salone internazionale dell'alimentazione, a Parma, con uno stand dove è possibile assaggiare vecchi e nuovi prodotti dell'azienda. La cooperativa è nata nel 1962 e quest'anno festeggia 60 anni.

"Clai si è sempre contraddistinta per la singolare composizione della base sociale, costituita da soci allevatori e famiglie impegnate nell'allevamento di suini e bovini da carne, e dai soci lavoratori inseriti in vari ruoli nell'impresa - ha spiegato Pietro D'Angeli, direttore generale di Clai - Un esempio di gestione partecipata, unico nel panorama dell'industria agroalimentare europea, che permette di valorizzare al meglio i prodotti grazie a una lavorazione artigianale di alto profilo".

Tra le tipicità esposte nello stand della cooperativa alcuni salumi emiliano-romagnoli - come il salame contadino, il campagnolo e la salsiccia passita - ma anche altri di provenienza meridionale (O'sole mio, la ventricina e la spianata). Spazio però anche ai "trend più moderni che richiedono salumi naturali e light", come 'Imola 1962', un salame senza conservanti con una lista breve di ingredienti e 'Bella festa light', con il 50% in meno di grassi rispetto al salame Milano. (ANSA).