Teatro: bolognesi Instabili Vaganti a New York e Washington

BOLOGNA, 02 MAG - La Compagnia bolognese Instabili Vaganti porta in Usa il progetto internazionale di condivisione artistica 'Beyond Borders' e lo spettacolo 'Lockdown Memory': nei prossimi giorni sarà ospite di 'The Gathering', incontro all'interno del Festival CrossCurret di Washington Dc, e poi dello storico spazio dell'Off Broadway La MaMa Etc a New York.

Le nuove tappe di 'Beyond Borders' sono realizzate con il sostegno del Ministero della Cultura nell'ambito del bando Boarding Pass Plus.

Instabili Vaganti realizzerà a Washington una nuova tappa di lavoro del progetto interdisciplinare 'Beyond Borders', partecipando ad incontri, workshop e scambi interculturali e presentando, il 7 maggio, lo spettacolo di teatro documentario 'Lockdown Memory' a una platea di artisti e addetti ai lavori provenienti da tutto mondo. L'Opera performativa e multimediale esprime una riflessione sul ruolo degli artisti e del teatro come 'finestra sul mondo', in un momento storico come quello della pandemia e della chiusura degli spazi destinati allo spettacolo dal vivo. Poi a New York, dal 10 al 15 maggio, la compagnia sarà impegnata in una residenza artistico-creativa, 'Boundaries of Freedom' che comprende attività di ricerca e lavoro condiviso con artisti statunitensi. La sessione si concentrerà sul teatro come mezzo di espressione della libertà creativa del performer e della capacità di quest'ultimo di intervenire sulla realtà politica e sociale che lo circonda, sia a livello locale che globale.

Il duo artistico multidisciplinare Instabili Vaganti nasce nel 2004 per volontà della regista, performer e artista visiva Anna Dora Dorno e del performer, drammaturgo e film maker Nicola Pianzola e si contraddistingue per l'impegno civile e la ricerca artistica, l'innovazione nel teatro fisico, la sperimentazione nelle arti visive, performative e multimediali. Instabili Vaganti ha presentato le proprie produzioni e progetti in oltre venti Paesi, traducendo le opere in tre lingue e collezionando numerosi premi, tra cui la nomination ai Total Theatre Awards al Festival di Edimburgo.