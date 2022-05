Cosmoprof, chiusa con successo 53/a edizione

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Visitatori provenienti da più di 140 paesi, più di 2.700 espositori da 70 paesi, si è chiusa con successo la 53° edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, grazie anche agli investimenti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ambito dei progetti per la promozione dell'industria beauty italiana nei principali mercati. "Sono risultati che ci riempiono di orgoglio: Cosmoprof ha confermato ancora una volta il suo ruolo di evento di riferimento per l'industria cosmetica mondiale, nonostante il complicato scenario attuale. Gli espositori hanno evidenziato l'alto grado di profilazione dei visitatori presenti e l'elevato numero di operatori internazionali. L'Europa si conferma la principale area di provenienza, ma ben oltre le aspettative sono state anche le presenze dall'Asia e dalle Americhe. Seguono i mercati africani e Middle East con percentuali molto interessanti in vista di prospettive future. Tornare a vedere i corridoi della fiera animarsi di operatori da tutto il mondo, intenti a concludere ordini e a discutere nuovi progetti, è stato molto emozionante. Ci auguriamo di aver offerto ad aziende e addetti ai lavori un'esperienza finalmente proficua", ha dichiarato Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere. (ANSA).