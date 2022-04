Iren: compra Sap dal gruppo Veolia, rafforza servizio idrico

(ANSA) - MILANO, 29 APR - Iren ha sottoscritto con Siram, società del Gruppo francese Veolia, il contratto per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Sap, azienda che gestisce il servizio idrico in vari comuni del Levante Ligure.

L'Enterprise Value dell'operazione è pari a circa 10 milioni di euro, cui corrisponde un prezzo per l'acquisizione pari a 5,3 milioni di euro soggetto ad aggiustamento. L'Ebitda 2021 di Sap ammonta a 0,8 milioni di euro.

Il closing dell'operazione, sottoposto alla condizione sospensiva relativa alla cosiddetta verifica "Golden Power" del Governo Italiano, sarà completato da Ireti, società interamente controllata da Iren, ed è atteso entro la fine del mese di maggio.

"L'acquisizione di Sap - afferma Renato Boero, Presidente di Iren - permette al Gruppo di rafforzare la propria presenza territoriale, estendere le best practice di Iren ad un maggior numero di cittadini, migliorando le performance di sostenibilità in quelle aree e incrementando la qualità del servizio offerto".

"Grazie all'operazione appena conclusa, Iren estende la propria area di attività nei territori storici, incrementando i servizi gestiti e sviluppando l'ambizione di diventare il partner di riferimento dei territori", afferma Gianni Vittorio Armani, amministratore delegato e direttore generale di Iren.

(ANSA).