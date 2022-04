Trovato morto nel Piacentino, s'indaga per omicidio

(ANSA) - PIACENZA, 28 APR - Il cadavere di un uomo, probabilmente ucciso con un'arma da fuoco, è stato trovato in serata in una zona isolata delle colline di Lugagnano, in provincia di Piacenza. Da un primo esame il corpo, rinvenuto da alcuni agenti della polizia locale nell'erba sul ciglio di una strada comunale, presenterebbe infatti ferite compatibili con un'arma da fuoco. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola che hanno subito interdetto la zona e avviato le indagini. Tra le ipotesi non si esclude che possa trattarsi di un delitto avvenuto nell'ambiente dello spaccio di droga. (ANSA).