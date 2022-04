Ucraina: Fico 'aiuti militari coraggiosi e importanti'

"Il 25 aprile ci ricorda che la nostra Repubblica nasce dalla Resistenza. Il nostro pensiero va agli ucraini che hanno perso la vita per la folle guerra della Federazione Russa". Così Roberto Fico, presidente della Camera, a San Martino di Monte Sole, a Marzabotto.

"Siamo sconvolti da ciò che accade in Europa e per questo dobbiamo rinnovare con forza la volontà di essere una comunità che vuole costruire la pace. Credo che l'Italia con gli aiuti militari abbia fatto una scelta importante e coraggiosa, perché il 24 febbraio è cambiato il mondo e la risposta dell'Europa poteva essere divisa, invece è stata unita e questo è l'importante". (ANSA).