Lo storico prosciuttificio 'Zuarina' a Identità Golose

(ANSA) - BOLOGNA, 20 APR - Ci sarà anche 'Zuarina' alla 17/a edizione di 'Identità Golose' il Congresso dedicato agli Chef internazionali in programma a Milano da domani a sabato. Lo storico prosciuttificio nato nel 1860 a Langhirano, nel Parmense e che fa capo al gruppo alimentare Clai sarà presente alla rassegna meneghina con diversi suoi prodotti di punta, dalla 'Culatta', alla 'Linea Bio' fino al Prosciutto Crudo di Parma 'Zuarina' 30 mesi, uno dei simboli delle tradizione e della qualità emiliana.

"L'avvenire si costruisce col lavoro di ogni giorno - osserva Gianfranco Delfini, Direttore Marketing Zuarina - ma per ottenere risultati importanti è quanto mai decisivo non smettere mai di salvaguardare le proprie radici; sono loro che definiscono la storia e l'identità di un'impresa, gettando le basi per proiettarla nel futuro".

E conquistare gli amanti del cibo e il mercato anche attraverso kermesse di prestigio come quella lombarda. "Consideriamo importante partecipare a eventi di alto livello nel corso dei quali dar vita a connessioni di valore con clientela interessata ai nostri prodotti di alta qualità - aggiunge Delfini -: per questo motivo abbiamo deciso di confermare la nostra presenza a Milano" che vede anche il del prosciuttificio parmigiano in partnership con Identità Golose nel progetto 'Bollicine del mondo' un'App gratuita che riunisce 500 cantine di 27 Paesi sparsi nel pianeta: un piano che permette di vivere le storie delle grandi famiglie del vino, spostandosi attraverso territori nuovi e itinerari enogastronomici. (ANSA).