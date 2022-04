Testimoni di Geova, in 40mila dall'Emilia-R. per la Commemorazione

La sera del 15 aprile, dopo il tramonto, circa 40mila persone dall'Emilia-Romagna assisteranno all'annuale Commemorazione della morte di Gesù Cristo, il più importante evento dell'anno per i Testimoni di Geova. "In tempi come questi abbiamo più che mai bisogno di speranza", ha detto Roberto Guidotti, portavoce dei Testimoni di Geova per l'Emilia-Romagna. Ventimila sono i Testimoni effettivi in regione e altrettante, stima la congregazione religiosa, saranno le persone interessate a partecipare.

Per la prima volta la Commemorazione si terrà in modalità mista. Seguendo il protocollo concordato con il governo, tutti i luoghi di culto saranno infatti gradualmente riaperti a piccoli gruppi di presenti, e chiunque desidera unirsi, spiegano i Testimoni, potrà farlo anche in videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom. "L'accesso all'evento è gratuito e non è richiesta alcuna registrazione. Le informazioni per partecipare localmente sono disponibili su jw.org", conclude la nota della congregazione. L'anno scorso all'evento parteciparono oltre 500.000 persone in Italia e oltre 21 milioni nel mondo, (ANSA).