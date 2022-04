Anche a Ferrara ballerini ucraini non danzeranno Cajkovskij

Anche a Ferrara i ballerini ucraini non danzeranno sulle note del compositore russo Pëtr Il'ič Čajkovskij. Domani, 9 aprile, era in programma al Comunale 'Il lago dei cigni' per l'Ukrainian Classical Ballet, che eseguirà invece un'antologia di coreografie tratte da celebri balletti, dal titolo 'Ukraina Gran Gala Ballet'.

A spiegarlo è la direzione del teatro: "Il governo ucraino ha recentemente imposto il divieto a tutti i suoi artisti di interpretare opere di autori russi". La direzione dice di non condividere, perché "la cultura russa è patrimonio dell'umanità e della cultura occidentale in particolare, non è emanazione del governo russo. La cultura deve unire, costruire ponti tra popoli, non dividere". Ma "nonostante la nostra divergenza di vedute con il ministero della Cultura ucraino, per non esporre gli artisti ospiti del nostro Teatro a violazioni delle leggi emanate nel proprio Paese, abbiamo condiviso con i danzatori ucraini l'idea di un cambio di programma". (ANSA).