Siamo tutti pedoni, flashmob a Bologna per vivibilità strade

Una passeggiata dalle Due Torri a piazza Maggiore per chiedere più attenzione verso i pedoni e città più vivibili anche per le persone anziane. È il senso della dodicesima edizione della campagna 'Siamo tutti pedoni' - promossa dal Centro Antartide in collaborazione con Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil - che si è svolta questa mattina a Bologna e in altre 20 città italiane per sensibilizzare sulla necessità di pensare gli spazi urbani come luoghi destinati alla socialità, alle relazioni e al benessere.

I manifestanti hanno trasportato sotto palazzo D'Accursio 15 alberi (la maggior parte ulivi), donati dalla cooperativa Bologna Verde e Sostenibile, che verranno piantati nei prossimi giorni al parco della Cà Bura in zona Corticella.

"Vogliamo porre l'attenzione verso le persone anziane e verso i pedoni - ha detto Ivan Pedretti, segretario nazionale di Spi Cigl - poi chiediamo che le città si dotino di più spazi verdi accessibili e fruibili. È possibile e si possono usare le risorse del Pnrr per migliorare in questo senso la vita dei cittadini". Secondo un'indagine Istat del 2021 citata dagli organizzatori, nelle 109 città capoluogo italiane solo il 4,22% della superficie totale dei Comuni è caratterizzata dalla presenza del verde, con una media di circa 30 mq per abitante.

Presenti in piazza Maggiore anche la vicepresidente dell'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, Silvia Zamboni, e gli assessori comunali alla Nuova mobilità, Valentina Orioli, e ai Lavori pubblici, Simone Borsari.