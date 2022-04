Pioli: "Mihajlovic sa volare sopra la paura"

(ANSA) - MILANO, 03 APR - "Mi spiace non poter sfidare il Bologna con la presenza di Sinisa in campo ma, sono sicuro, che presto lo ritroverò: ha dimostrato di saper volare sopra la paura e le difficoltà. Caratteristiche che sono anche della 'sua' squadra". Lo dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Bologna. Mihajlovic non potrà essere a San Siro, perché si sta curando al fine di scongiurare un ritorno della leucemia. E Sinisa ha videochiamato la squadra dalla camera dell'ospedale, per far sentire la propria vicinanza.

"Certo che ho visto la videochiamata - racconta Pioli - e mi aspetto una squadra molto motivata, aggressiva".