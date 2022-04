Covid: in E-R 4.600 nuovi casi, salgono i ricoveri

Sono 4.600 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna sulla base di circa 22mila tamponi nelle ultime 24 ore, età media 44 anni. I ricoveri sono stabili nelle terapie intensive (36 pazienti, età media 69 anni), mentre salgono negli altri reparti Covid: i degenti sono 1.162, 23 in più da ieri, età media 76 anni. Si contano altre otto vittime in regione, per un totale di 16.278 da inizio pandemia. In calo i casi attivi sul territorio: sono 54.187 (-2.228 da ieri), di cui il 97,8% in isolamento a casa.