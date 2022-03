Alpini: verso il tutto esaurito a Rimini per Adunata nazionale

(ANSA) - RIMINI, 29 MAR - Si va verso il tutto esaurito negli hotel di Rimini per l'Adunata Nazionale degli Alpini giunta alla sua 93/a edizione e in programma nella città romagnola dal 5 all'8 maggio prossimi. Ad oggi - stando a quanto riscontrato da un sondaggio condotto da Visit Rimini - il 65% degli alberghi che saranno aperti a maggio è al completo.

Per l'occasione Visit Rimini ha predisposto, in collaborazione con il Comune e con gli imprenditori privati locali, l''Alpino Pass', un pacchetto di servizi offerto a chi prenota per le vie ufficiali e che comprende diverse agevolazioni. "Vogliamo rivolgere un invito agli Alpini e alle loro famiglie, a vivere Rimini e il suo territorio a tutto tondo nei momenti liberi - osserva Valeria Guarisco, destination manager di VisitRimini - l'Adunata, oltre ad essere una grande festa per la città, è un'importante occasione di promozione per Rimini e il suo territorio".

Intanto, proseguono i preparativi in vista del raduno delle 'Penne Nere'. In mattinata nella sala del Consiglio Comunale si è tenuto un incontro con le categorie economiche e i rappresentati territoriali dell'Associazione Nazionale degli Alpini. Al centro della riunione le operazioni di accoglienza e allestimento della città e delle attività economiche.

L'organizzazione dell'evento metterà a disposizione delle attività commerciali, dei comitati turistici e delle attività ricettive un kit di accoglienza e saranno circa 20.000 le bandiere italiane che saranno utilizzate per 'imbandierare la città' sin dal 25 aprile. Nei giorni della manifestazione sono previsti una 'Cittadella degli Alpini' in piazzale Fellini e il 'Villaggio dell'Adunata' sul lungomare di Rimini dedicato alla grande ristorazione; il 'Campo Base' in via Marecchiese mentre la zona del Parco XXV Aprile ospiterà l'area marketing. (ANSA).