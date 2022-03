Ambiente: a Ferrara nasce il Bancabosco con 100 nuovi alberi

(ANSA) - BOLOGNA, 26 MAR - A Ferrara crescerà un nuovo bosco: è il BancaBosco, nato grazie all'iniziativa promossa dalla Federazione Bcc dell'Emilia-Romagna e dalle Banche di Credito Cooperativo operanti sul territorio ferrarese (Banca Centro Emilia e Emil Banca), in collaborazione con Legambiente.

Gli studenti del Polo Scolastico Agroalimentare Estense Vergani-Navarra di Ferrara e i giovani soci delle Banche di Credito Cooperativo coinvolte nel progetto hanno messo a dimora 100 giovani alberi. Al centro dell'iniziativa un'area con una storia complessa e oggi oggetto di recupero ambientale, ripristino e riqualificazione: l'Area di Riequilibrio Ecologico "Schiaccianoci", in via dei Gerani.

Nel 1800 quest'area era destinata ad alimentare una fornace locale fornendo argilla per la produzione di manufatti. Dopo la seconda guerra mondiale e fino agli anni '80, a queste discariche furono destinate anche sostanze pericolose e inquinanti, provenienti dall'impianto petrolchimico. Con la chiusura della fornace l'area fu colonizzata da vegetazione selvaggia e solo l'istituzione dell'Area di riequilibrio ecologico consentì l'avvio di un processo di bonifica falde inquinate. Oggi è attivo un complesso sistema di raccolta e asportazione del percolato per evitare che le sostanze inquinanti continuino a scendere nel sottosuolo. (ANSA).