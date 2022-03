La black music afroamericana del Teatro Comunale di Bologna

Da James Brown a Michael Jackson, da Aretha Franklin a Amy Winehouse, da Stevie Wonder a Lionel Richie: sono alcuni dei nomi che faranno da colonna sonora alla nuova rassegna 'Afro American Connection' del Teatro Comunale di Bologna in programma dal 2 aprile al 20 maggio all'Auditorium Manzoni. La storia della black music afroamericana presentata in tre serate con arrangiamenti originali creati per brass band e voce con interventi parlati di Pierfrancesco Pacoda, che immergerà il pubblico in quella scena culturale e musicale che ha avuto il suo massimo sviluppo dalla metà del Novecento, rivoluzionando il linguaggio e il mercato musicale contemporaneo.

Protagonista di tutti gli appuntamenti della rassegna è la Tcbo Brass Band, nuova formazione composta dagli ottoni dell'Orchestra del Teatro Comunale, affiancata di volta in volta da una cantante. Si parte il 2 aprile alle 21 con la 'Soul night', che mette al centro il genere soul, dolce e seducente, con le sue canzoni d'amore e ballate intrise di malinconia. Sul podio della Tcbo Brass Band Michele Corcella, autore anche degli arrangiamenti inediti e la voce di Awa Fall. Tra le celebri canzoni che verranno eseguite figurano Soul Man, Tainted Love e Brown Sugar. Si prosegue il 14 maggio con la 'Blues night' con direzione e trascrizioni di Massimo Morganti e la cantante Emma Nolde. Ultimo appuntamento venerdì 20 maggio sempre alle 21 con la 'Funk night' affidata a Massimo Zanotti e alla voce di Anna Bassy. (ANSA).