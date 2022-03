Travolta da un furgone mentre attraversa, grave 17enne

(ANSA) - PIACENZA, 17 MAR - Una studentessa di 17 anni è rimasta gravemente ferita questa mattina dopo essere stata travolta da un furgone mentre attraversava la strada a piedi.

L'incidente è avvenuto sulla via Emilia a Roveleto di Cadeo, in provincia di Piacenza: la giovane era diretta a scuola quando è stata centrata dal mezzo che viaggiava in direzione di Fiorenzuola d'Arda. Sul posto la polizia stradale e il personale del 118: la 17enne ha riportato un grave trauma cranico ed è stata trasportata in volo d'urgenza con l'eliambulanza all'ospedale Maggiore di Parma. (ANSA).