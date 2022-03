Picchia la moglie davanti ai figli, arrestato

I carabinieri di Pianoro, nel Bolognese, hanno arrestato un uomo di 51 anni per maltrattamenti contro familiari e lesioni personali. E' accusato di avere preso a pugni la moglie, davanti ai due figli minorenni che erano in casa, durante una discussione per motivi di gelosia. E' stata la stessa donna a chiamare il 112, verso le 21 di ieri, e al loro arrivo i militari l'hanno trovata con il volto tumefatto dalle botte. E' stata poi medicata dai sanitari di Bologna Soccorso.

Il marito, anche di fronte ai carabinieri, ha continuato a tenere un comportamento arrogante e aggressivo nei confronti della moglie.

Due giorni fa, in zona Corticella a Bologna, i militari dell'Arma avevano arrestato per lo stesso reato un uomo di 45 anni, che aveva picchiato la compagna di fronte ai due figli minori, uno dei quali aveva chiamato il 112 per dare l'allarme.

(ANSA).