Picchiarono calciatore della Primavera del Bologna,arrestati

(ANSA) - BOLOGNA, 05 MAR - La Squadra Mobile della Polizia di Bologna ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari per lesioni gravi e aggravate nei confronti di quattro 20enni di origine magrebina: in base a quanto accertato dalle indagini, coordinate dal pm Nicola Scalabrini, il gruppo, nella notte tra il 6 e il 7 novembre dello scorso anno, ha aggredito un calciatore della Primavera del Bologna prima all'interno e poi all'esterno di una discoteca della città emiliana.

L'atleta 20enne stava trascorrendo una serata con altri compagni di squadra al 'Numa' di via Maserati: come ricostruito dagli investigatori, ascoltando i racconti dei presenti e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza, per futili motivi è scoppiata una discussione con i quattro giovani che hanno picchiato la vittima.

Mentre il calciatore era andato in bagno per le prime medicazioni, il gruppo era stato allontanato dalla vigilanza in servizio nel locale. Quando poco più tardi il 20enne era uscito dalla discoteca, nel tragitto per raggiungere la madre che lo era venuto a prendere e lo aspettava all'esterno, era stato accerchiato, fatto cadere a terra e picchiato dai quattro coetanei. Un'aggressione che gli ha provocato la frattura della mandibola. Trasferito all'ospedale per le cure e per un intervento chirurgico, il calciatore ha avuto 40 giorni di prognosi. Le indagini scattarono subito dopo il violento episodio, e il questore Isabella Fusiello, tenendo conto anche di altri episodi accaduti nel locale, dispose la chiusura della discoteca per 12 giorni. (ANSA).