Blitz in area dismessa a Bologna, trovato un kg hascisc

Quasi un chilo di hascisc, rifiuti di ogni genere e tracce di bivacchi abusivi. E' quanto hanno trovato i carabinieri della stazione Bologna Navile in un'area verde fra via Stalingrado e la tangenziale, nel quartiere fieristico di Bologna. I militari sono intervenuti l'altra mattina, insieme alla polizia locale, dopo una segnalazione dei responsabili sicurezza della fiera, che si erano accorti della presenza di intrusi nell'area poco lontano dai padiglioni. Al momento del blitz nell'area non c'era nessuno, forse perché gli occupanti abusivi si erano allontanati prima dell'arrivo delle pattuglie, che hanno trovato vecchi mobili, elettrodomestici, biciclette e rifiuti ferrosi. Un cane delle unità cinofile della polizia locale ha poi fiutato un panetto da circa 900 grammi di hascisc, che è stato sequestrato. A quanto si appende, lo spazio verde di proprietà di Bologna Fiere sarà bonificato nell'ambito di un progetto di realizzazione di un nuovo padiglione funzionale multiuso.