Incidente tra camion in A14, feriti i conducenti

Un tamponamento fra tre camion, di cui uno ha preso fuoco, ha bloccato questa mattina per alcune ore il tratto di autostrada A14 Bologna-Taranto tra Forlì e Faenza. Feriti, non gravi, i tre conducenti dei mezzi. Hanno riportato escoriazioni e contusioni. Sono riusciti a uscire in autonomia dalle cabine prima che divampassero le fiamme. L'incidente è avvenuto al chilometro 78 poco prima delle 7. Sono intervenuti Vigili del Fuoco, soccorsi meccanici, pattuglie della Polizia Stradale e personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Il tratto è stato riaperto poco dopo le 11 e si transita su una sola corsia con alcuni chilometri di coda in direzione Bologna. Proseguono, e dureranno per buona parte della giornata, i lavori per recuperare i grossi mezzi coinvolti e per ripristinare la sede stradale, intaccata dal fuoco, dai liquidi dispersi dai mezzi e dalle schiume utilizzate dai vigili del fuoco per spegnere le fiamme.