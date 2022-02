Da alberi a librerie, a Marzabotto il viale della Lettura

(ANSA) - BOLOGNA, 27 FEB - Da alberi a luoghi di lettura: a Marzabotto, in provincia di Bologna, la 'cultura circolare' si potenzia. E' stato inaugurato il Viale della Lettura e dei Pensieri, percorso dove tronchi dei pini marittimi sono diventati piccole librerie e sculture grazie a un progetto di rigenerazione urbana dell'Amministrazione comunale in collaborazione con le Associazioni Pian di Venola Aps e Mano Tesa.

Nelle teche sono stati collocati libri e testi, che saranno sostituiti con altri volumi a cadenza periodica, mentre le sculture sono state realizzate dal gruppo di MotosegArte.

I pini marittimi che c'erano, non potendo per ragioni di sicurezza essere mantenuti, sono diventati sculture e librerie e al loro posto l'Amministrazione comunale ha piantato ciliegi donati da Coop Reno, grazie al contributo di soci e clienti delle Green Weeks Coop. Le librerie, invece, fanno parte del progetto 'Libera...mente', delle Associazioni Pian di Venola Aps e Mano Tesa Odv, che nasce in continuità all'apertura dei punti di lettura del paese, proposti e portati avanti da Mano Tesa Odv, dalla Consulta del Volontariato Sociale e dalla Biblioteca Comunale. (ANSA).