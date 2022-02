Bologna ricorda Lucio Dalla, dal 4 marzo mostra su di lui

"Lucio Dalla. Anche se il tempo passa" è il titolo della mostra dedicata al celebre artista promossa dal Comune di Bologna e ospitata al Museo Civico Archeologico dal 4 marzo (giorno della nascita di Dalla) al 17 luglio. E' una delle iniziative con le quali Bologna si appresta a ricordare il decennale della sua morte. Quella bolognese sarà solo la prima tappa di un percorso itinerante che porterà l'esposizione anche a Roma, dal 22 settembre all'Ara Pacis, e nel 2023, in occasione dell'ottantesimo della nascita del cantautore, a Napoli e a Milano.

La mostra, ideata e organizzata dalla Cor (Creare Organizzare Realizzare), è stata curata da Alessandro Nicosia con la Fondazione Lucio Dalla. Molti dei materiali, frutto di una lunga ricerca, saranno esposti al pubblico per la prima volta, e documentano l'intero percorso umano e artistico di uno dei più amati artisti italiani e internazionali che ha lasciato un segno indelebile nella storia della cultura in generale, oltre che in quello della musica. La mostra sarà composta da oltre dieci sezioni: Famiglia-Infanzia-Amicizie-Inizi musicali, Dalla ci racconta, Il clarinetto, Il museo Dalla, Dalla e la sua musica, Dalla e il cinema, Dalla e il teatro, Dalla e la televisione, l'Universo Dalla, Dalla e Roversi, Dalla e la sua Bologna.

Ma anche nelle altre città ospitanti ci sarà una sezione che testimonierà il rapporto dell'artista con quelle realtà.

Documenti, dunque, assieme a tante foto, filmati, abiti di scena e altri aspetti, raccolti anche in un corposo catalogo edito da Skira. (ANSA).