Il signor Bruschino di Rossini al Teatro Comunale di Bologna

Come allora, si tratta di uno spettacolo proveniente dal Rossini Opera Festival di Pesaro dove ha debuttato la scorsa estate nell'allestimento del duo franco-canadese Barbe & Doucet. Sul podio dell'Orchestra del Teatro Comunale l'emergente Michele Spotti. Un riavvicinamento dunque tra la prestigiosa manifestazione marchigiana e la Fondazione bolognese dopo il divorzio del 2017 seguito ad una collaborazione che era durata 29 anni.

Tratta dalla commedia francese 'Le fils par hasard' di Alissan de Chazet ed E.T. Maurice Ourry, 'Il signor Bruschino' è l'ultima delle cinque farse composte da Rossini per Venezia e narra delle peripezie messe in campo dai due giovani innamorati Florville e Sofia per unirsi in matrimonio, nonostante la ragazza fosse già stata promessa in sposa dal suo tutore Gaudenzio al figlio del signor Bruschino. Attivi insieme dal 2000, con oltre trenta produzioni operistiche, il regista Renaud Doucet e lo scenografo e costumista André Barbe spostano l'ambientazione del Signor Bruschino dal castello di Gaudenzio a un veliero. La scelta è scaturita dalla lettura del testo originale, in cui Bruschino è figlio del comandante di una nave e da cui si evince che il matrimonio di Florville e Sofia sarebbe stato legalmente valido solo se officiato in mare dal capitano di una imbarcazione. Il ventottenne Michele Spotti, già applaudito sul podio di questa produzione a Pesaro, in sala Bibiena, dove dirige per la prima volta, guida un cast vocale con Giorgio Caoduro nei panni di Gaudenzio, Hasmik Torosyan in quelli di Sofia, Simone Alberghini come Bruschino (Padre) e Pierluigi D'Aloia nelle vesti di Florville. Le recite bolognesi del Signor Bruschino, co-prodotto dal Teatro Comunale di Bologna, dal Rossini Opera Festival e dalla Royal Opera House di Muscat, saranno precedute (circa 45 minuti prima dell'inizio) da una breve presentazione dell'opera nel Foyer Rossini del Teatro.

