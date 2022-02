Cultura di casa a Ferrara, oltre dieci mostre nel 2022

Dalla riapertura di Palazzo dei Diamanti all'omaggio a Michelangelo Antonioni, regista ferrarese vincitore del premio Oscar. Dai dipinti del celebre Augusto Daolio, fondatore e voce dei Nomadi, al realismo onirico di Adelchi Riccardo Mantovani. Sono oltre dieci le mostre previste a Ferrara nel 2022, alcune delle quali già in corso. Il calendario è stato presentato a Ferrara dall'assessore comunale alla Cultura, Marco Gulinelli, e da Vittorio Sgarbi, presidente di 'Ferrara Arte' e deputato. Fino al 6 marzo sarà visitabile, al Padiglione d'arte contemporanea, la mostra dedicata alle opere dell'artista ferrarese Sergio Zanni. Anche i lavori di Filippo De Pisis saranno accessibili fino al 2 giugno al Castello estense, che ospita fino al 5 giugno il gruppo scultoreo 'Umanità' - ispirato alla Battaglia di San Romano di Paolo Uccello - di Sara Bolzani e Nicola Zamboni. Dal 20 febbraio al 12 giugno alla Palazzina Marfisa d'Este si terrà la mostra fotografica di Arianna Di Romano, incentrata sui suoi reportage in Romania, Serbia e nel sud-est asiatico, oltre che in Sardegna e in Sicilia. Le pitture che evocano il mondo onirico e fantastico di Adelchi Riccardo Mantovani, nato in provincia di Ferrara ed emigrato a Berlino dove ha lavorato come operaio, saranno esposte al Castello estense dal 5 marzo al 9 ottobre. In collaborazione con l'Unione donne in Italia (Udi) verrà realizzata al Padiglione d'arte contemporanea la diciannovesima 'Biennale donna', dove cinque artiste contemporanee esplorano il tema della convivenza tra umani e natura. Ci sarà spazio anche per i cosiddetti 'falsari dell'arte' alla mostra 'Fakes', dal 7 aprile al 31 luglio a Palazzo Bonacossi. Dai lavori del cremonese Alceo Dossena alle teste attribuite ad Amedeo Modigliani. Per i 110 anni dalla nascita, Ferrara celebra il regista Michelangelo Antonioni con la mostra 'Suggestioni ferraresi' al Padiglione d'arte contemporanea, dal 10 giugno al 10 luglio. (ANSA).