Tiresias di Kae Tempest in scena a Bologna dal 15 febbraio

(ANSA) - BOLOGNA, 14 FEB - Ha da poco vinto ben tre Premi Ubu 2021 per il migliore attore protagonista, il miglior nuovo testo straniero o scrittura drammaturgica e miglior progetto sonoro: lo spettacolo 'Tiresias', un progetto di Bluemotion con la regia di Giorgina Pi, va in scena al Teatro Arena del Sole di Bologna il 15 e 16 febbraio alle 20 interpretato da Gabriele Portoghese. Dopo 'Wasted', prodotto da Ert, Giorgina Pi e Bluemotion, anime del Collettivo Angelo Mai, hanno continuato a lavorare su Kae Tempest, figura di spicco della poesia, della scrittura e del rap inglese, non binaria, Leone d'Argento alla Biennale Teatro 2021, adattando il poema 'Hold Your Own' (Resta te stessa) con la traduzione di Riccardo Duranti, che da tempo collabora con la compagnia.

Il testo, pubblicato in Italia da Edizioni E/O, prende spunto dal mito del profeta cieco Tiresia, per raccontare la storia di un giovane che viene trasformato in donna perché ha assistito al rapporto sessuale fra due serpenti, e li ha separati con il suo bastone. Dopo alcuni anni torna ad essere uomo incontrando di nuovo gli stessi serpenti e ripetendo la stessa scena. È proprio questa sua doppia transessualità che lo fa convocare per risolvere la contesa fra Zeus ed Era: chi dei due prova più piacere nell'atto sessuale? Viene punito da Era con l'accecamento per aver dato ragione a Zeus, attribuendo alla donna un piacere nove volte superiore. Zeus cerca di controbilanciare la punizione terribile di Era assegnandogli le capacità profetiche. Tempest spinge la società contemporanea a guardarsi allo specchio e a prendere coscienza di sé in un modo diretto e provocatorio. (ANSA).