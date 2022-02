Teatro: 'Ester, la regina del ghetto' in anteprima a Ferrara

(ANSA) - FERRARA, 14 FEB - Andrà in scena il 17 febbraio al teatro Comunale di Ferrara l'anteprima dello spettacolo teatrale 'Qinà Shemor. Ester, la regina del ghetto': la rappresentazione, realizzata dal Teatro Nucleo in occasione della mostra del Meis 'Oltre il ghetto. Dentro&Fuori', reinterpreta l'opera 'L'Ester, tragedia tratta dalla Sacra Scrittura' di Leone da Modena - rabbino e intellettuale vissuto a Venezia a cavallo tra '500 e '600 - dedicata alla storia di Ester regina di Persia, personaggio fondamentale della tradizione ebraica che, con il suo coraggio, salvò il popolo ebraico imponendosi in un mondo governato da uomini.

La messa in scena, per la regia di Horacio Czertok e Marco Luciano, che sono anche fra gli interpreti, fa dialogare l'opera con le avventurose vicende del suo autore. L'innesco narrativo parte proprio da Leone da Modena, intento nella preparazione delle scene che vorrebbe presentare durante la cena di Purim, la festa ebraica che celebra le gesta della regina Ester, portando così sul palco un cast di attori eclettico, capace di rendere il sapore dell'epoca e creare rimandi alla contemporaneità. Il profilo poliedrico che caratterizza Leone da Modena, profondamente legato alla tradizione italiana ed ebraica, è simbolicamente reso attraverso le prime parole del suo 'Qinà Shemor', un componimento bilingue con senso compiuto tanto in ebraico quanto in italiano.

L'evento è realizzato dal Teatro Nucleo con il Meis-Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah. L'iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo Fus-Progetti Speciali Teatro 2021 del Ministero della Cultura. (ANSA).