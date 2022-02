Covid: in E-R prosegue il calo dei ricoveri, 26 morti

(ANSA) - BOLOGNA, 12 FEB - Quasi 5mila casi di positività al Coronavirus sono stati individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di quasi 32mila tamponi. Si contano ancora 26 morti (rpt 26 morti), di età compresa fra 68 e 97 anni, mentre si conferma il trend di calo dei ricoveri già osservato negli ultimi giorni.

Il 97,8% dei casi attualmente attivi che dopo settimane sono scesi sotto i centomila (98.481) sono in isolamento domiciliare.

In terapia intensiva, invece, ci sono 126 pazienti (sei in meno di ieri), circa la metà dei quali non vaccinati. Negli altri reparti Covid, invece, ci sono 2.087 degenti (-59) (ANSA).