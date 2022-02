Discoteche: in E-R pronto a riaprire solo 30-40% dei locali

Stasera "si riparte, ma lo stato d'animo non è dei migliori. Saranno circa il 30-40% i locali dell'Emilia-Romagna che riusciranno a presentarsi puntuali a questo appuntamento, ovvero quelli in grado di ripartire in poco tempo, quelli che ci hanno sperato e ci hanno creduto mantenendo la macchina oliata e pronta ad accendersi nonostante i costi".

Lo dice Gianni Indino, presidente regionale del Silb-Fipe, il sindacato dei locali da ballo. "Aprire dall'oggi al domani non fa parte del nostro lavoro - spiega - non è così che funziona per i locali, che hanno come necessità primaria quella di programmare. Anche se abbiamo avuto il via libera per l'apertura, le aspettative non sono rosee: chi apre oggi lo fa solo per riprendere con il lavoro, per rimettere in piedi lo staff, con l'auspicio che le restrizioni vengano gradualmente ma velocemente eliminate".

"È pura utopia - dice - pensare che un locale possa reggere per molto tempo una capienza al 50%. Il differenziale tra costi di apertura, spese e incassi sarà a saldo negativo. Come associazione continueremo dunque a pressare il governo attraverso tutti i nostri canali per tenere un faro acceso sul nostro settore anche da domani, quando magari si sarà spenta qualche telecamera perché abbiamo riaperto".