Spostato al 14 febbraio l'omaggio di Modena a Mirella Freni

(ANSA) - MODENA, 10 FEB - L'omaggio a Mirella Freni nel secondo anniversario della morte, saltato ieri sera a causa delle scosse di terremoto che hanno spaventato le province di Reggio Emilia, Modena e Bologna, è stato riprogrammato per lunedì 14 febbraio alle 21 sempre al Teatro Comunale di Modena.

Il programma dell'evento che la città emiliana dedica alla sua eroina rimane invariato con la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, un brano che il celebre soprano ha interpretato numerose volte. Per assistere all'esecuzione rimangono validi i biglietti già distribuiti per il 9 febbraio, così come la diretta televisiva sull'emittente Trc. Confermato anche il cast artistico, con Aldo Sisillo alla guida dell'Orchestra dell'Emilia-Romagna Arturo Toscanini e del Coro del Teatro Municipale di Piacenza e del Coro Lirico di Modena preparati da Corrado Casati e i solisti Maija Kovalevska, Annalisa Stroppa, Matteo Desole e Riccardo Zanellato. (ANSA).