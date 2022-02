Incendio in capannone in periferia a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 10 FEB - Un grosso incendio è scoppiato questo pomeriggio, intorno alle 17.30, in un capannone in viale De Gasperi a Borgo Panigale, nella periferia di Bologna. L'alta colonna di fumo nero è stata vista da diversi punti della città.

Le cause sono ancora in corso di accertamento: a quanto si apprende non risultano feriti, solo una persona, per avere inalato il fumo, è stata assistita sul posto dal 118.

Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco, polizia, carabinieri e polizia locale. All'interno del capannone, danneggiato dalle fiamme, ci sono diverse attività, tra cui un autolavaggio e un carrozziere. Per seguire le operazioni di spegnimento delle fiamme, ancora in corso, ha raggiunto l'area industriale anche la presidente del quartiere Borgo Panigale - Reno Elena Gaggioli: "Si sta lavorando per mettere in sicurezza l'area - ha detto - non ci sono feriti". (ANSA).