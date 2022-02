Accoltella il vicino dopo lite condominiale, arrestato da Cc

Avrebbe accoltellato il vicino per futili motivi dopo una lite condominiale: un uomo di 56 anni è stato arrestato ieri notte nella Bassa Reggiana dai carabinieri della compagnia di Guastalla con l'accusa di tentato omicidio. Ferito gravemente un 50enne, colpito a collo, braccio e addome, in prognosi riservata in ospedale. Secondo quanto ricostruito dai militari di Fabbrico, all'origine della lite una finestra condominiale che la vittima lasciava aperta per cambiare l'aria nel condominio e che il presunto aggressore voleva chiusa per evitare che entrasse il freddo. La vittima, trasportata in ospedale, è stata ricoverata in prognosi riservata per le ferite riportate che hanno interessato anche gli organi interni. A dare l'allarme, poco prima le 23 di ieri sera, è stato lo stesso arrestato che ha chiamato il 112 raccontando quanto accaduto. Il ferito è stato quindi portato in ospedale da personale sanitario mentre i carabinieri hanno rintracciato il 56enne a casa trovandolo ancora con l'arma usata per colpire il vicino, un coltello a serramanico lungo 20 centimetri con ancora visibili tracce di sangue. Coltello sequestrato.