Torna a Parma il campionato mondiale della Pizza

(ANSA) - PARMA, 08 FEB - Dopo due anni di stop causa Covid-19, dal 5 al 7 aprile, Parma tornerà a ospitare il campionato mondiale della pizza. L'edizione 2019 aveva visto la partecipazione di 775 concorrenti, da 42 Paesi. A questa 29/a edizione i pizzaioli iscritti sono oltre 500: le iscrizioni sono tuttora aperte. Previste numerose gare di cottura e gare di abilità, oltre al Trofeo Heinz Beck, che premia i migliori primi piatti di qualità, artigianali ed espressi, creati dai cuochi delle pizzerie. Sarà coinvolto lo chef stellato Heinz Beck.

Durante la tre giorni che anticipa le innovazioni del piatto simbolo del Made in Italy si sfideranno centinaia di maestri pizzaioli in rappresentanza di più di 40 Paesi.

In Italia, il comparto della pizza conta attualmente oltre 67.000 attività, di cui 60.000 pizzerie propriamente dette.

Oltre 3.000 le nuove aperture negli ultimi 24 mesi. A livello mondiale, secondo i dati di Euromonitor International, nel 2022 il mercato della pizza raggiungerà la cifra di 141,1 miliardi di dollari. (ANSA).