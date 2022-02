Rientra l'allerta smog in Emilia-Romagna. In tutta la regione, secondo l'ultimo bollettino dell'Agenzia regionale di protezione ambientale, da domani 8 febbraio non sarà più in vigore alcuna misura emergenziale. Le restrizioni prevedevano tra l'altro lo stop alla circolazione anche ai veicoli diesel Euro 4, riscaldamenti abbassati e limiti alla combustione delle biomasse.