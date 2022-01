Biblioteca Rimini mette in rete 400mila foto dell'archivio

(ANSA) - RIMINI, 27 GEN - L'archivio fotografico della Biblioteca Gambalunga di Rimini raggiunge quota 400mila scatti digitalizzati e consultabili su internet. Dall'inizio degli anni Duemila, con l'avvento della fotografia digitale, l'archivio ha avviato la digitalizzazione delle proprie raccolte accumulando un repertorio di 597.205 scansioni. Di queste, una larga parte è appunto consultabile sul catalogo online della rete bibliotecaria di Romagna 'Scoprirete'. L'oltre un milione e mezzo di foto totali custodite alla Gambalunga offrono un percorso nella memoria visiva cittadina in centosessant'anni di storia, dal 1860, vigilia dell'Unità d'Italia, ad oggi.

L'ultima acquisizione è la collezione 'Fausto Mauri' composta da cartoline che documentano la storia del turismo riminese fin dalle origini, dal 1895 al 1960. Tutte le altre scansioni non presenti online sono a disposizione delle ricerche del pubblico che si reca in sede.

L'archivio fotografico cittadino creato all'inizio degli anni Settanta, afferma il Comune, "offre tramite immagini il riflesso e il racconto del mutamento paesaggistico e antropologico di una comunità, che da piccola città di provincia arriva a diventare luogo simbolo dell'immaginario collettivo". (ANSA).