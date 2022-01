Ha due etti di eroina, arrestato in stazione a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 25 GEN - La polizia ferroviaria di Bologna ha arrestato un cittadino egiziano di 49 anni, residente nel Bolognese, trovato in possesso di oltre 200 grammi di eroina.

L'uomo è incappato nei controlli effettuati dalla Polfer ai viaggiatori in transito nello scalo. Alla richiesta dei documenti per l'identificazione, ha manifestato segni di nervosismo che hanno insospettito gli agenti. La perquisizione ha confermato i sospetti, portando al ritrovamento dello stupefacente. Il 49enne, già con precedenti di polizia, è finito in carcere. (ANSA).