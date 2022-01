Morti nel fiume: addio di famiglia e amici, 'ci mancherete'

Si sono svolti nel pomeriggio nella cattedrale di Piacenza i funerali dei quattro amici ventenni che nella notte tra il 10 e l'11 gennaio sono morti dopo che la loro auto è finita nel fiume Trebbia alle porte della città emiliana. Corone di fiori bianchi in chiesa e sulle quattro bare, una accanto all'altra.

All'inizio della cerimonia alcuni amici hanno preso la parola per un ricordo commosso. "Eri diretta e istintiva, fin troppo sincera, non avevi filtri - ha detto un'amica di Elisa - Ci hai sempre dimostrato grande generosità e altruismo. Ci è sembrato assurdo dover piangere per te. Hai concluso la tua vita terrena insieme a Costantino, la persona con la quale volevi progettare il tuo futuro: ora sterete insieme per l'eternità".

Così un amico di Costantino Merli: "Costantino era il mio migliore amico da 13 anni, e lo è ancora. Ha dovuto affrontare una vita difficile e si era creato un mondo tutto suo, in cui riusciva a trasportarti. Una volta mi ha fatto ascoltare una musica di Morricone, bellissima ma con una sola nota stonata che però dava senso a tutto. Ecco, lui si sentiva quella nota, che dava senso a tutta la musica".

"La presenza di William nelle nostre vite è stata meravigliosa, ci ha regalato attimi di amore, serenità e comprensione - ha detto un amico di William Pagani - È stata una persona ricca di umanità, oltre che un artista e un talento nato per la musica".

Infine è stato letto un messaggio dei genitori di Domenico di Canio: "La vostra vita è stata troppo breve. Ci mancheranno la vostra arte e i vostri suoni. A te Signore affidiamo questo nostro figlio e questi ragazzi". (ANSA).