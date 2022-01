La Rivoluzione Francese raccontata al Teatro ITC

(ANSA) - BOLOGNA, 21 GEN - La Rivoluzione Francese, che dal 1789 ha cambiato l'Europa, è al centro di 'Ottantanove' della Compagnia Frosini/Timpano in scena il 22 gennaio alle 21 all'ITC Teatro di San Lazzaro di Savena nel Bolognese. Cosa rimane di quel periodo 230 anni dopo? Elvira Frosini e Daniele Timpano, autori della drammaturgia e della regia dello spettacolo, cercheranno di dare una risposta con la loro scrittura affilata e spietatamente ironica, pronti ancora una volta a scandagliare e a smascherare l'apparato culturale occidentale con tutti i suoi simboli e le sue retoriche fino ad arrivare all'osso dei suoi miti fondativi.

Passato e presente, storia francese e storia italiana, modernità e postmodernità si sovrappongono sul palco in un percorso volto a mettere in crisi le vite "democratiche" della gente e l'immaginario legato al concetto di rivoluzione. Una rivoluzione è ancora possibile? E in che modo? Oppure si tratta di una cosa vecchia, novecentesca, conclusasi in un altro tempo e in un'altra Storia? Affiancato per la prima volta in scena da Marco Cavalcoli, il duo più dissacratorio e ironico della scena contemporanea italiana torna sul palco dell'ITC con lo spettacolo che ha ottenuto la Menzione Speciale Franco Quadri al Premio Riccione del 2019. Dopo la rappresentazione, la compagnia, come di consueto, incontrerà il pubblico. Per la partecipazione all'evento è richiesto il super Green pass e l'utilizzo della mascherina Ffp2. (ANSA).