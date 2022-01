Covid: in E-R più di 20.600 casi, altri 38 morti

Oltre 20.600 nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna e altri 38 morti con Covid, tra cui cinque pazienti 50enni e un 48enne. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione. Quanto ai ricoveri, sono in aumento soprattutto nei reparti Covid. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 151 (tre in più rispetto a ieri): età media 62 anni. Sul totale, 100 non sono vaccinati. Per quanto riguarda i ricoverati negli altri reparti Covid sono 2.258 (+71 rispetto a ieri), età media 69 anni.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, 20.648 su 72.547 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, il dato è comprensivo di 1.145 casi dei giorni scorsi relativi alla provincia di Piacenza e che, come anticipato ieri, sono stati registrati e comunicati al ministero oggi.

I casi attivi oggi sono 259.464 (+16.786), il 99% in isolamento a casa.