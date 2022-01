Smog: torna l'allerta in pianura emiliana, scattano i limiti

Torna l'allerta smog nella pianura emiliana: domani e venerdì tornano infatti le limitazioni nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Bologna. Fra i provvedimenti ci sono lo stop alla circolazione per i veicoli più inquinanti (fino a diesel euro 4) e la limitazione a 19 gradi nel riscaldamento domestico e a 17 negli altri edifici.

L'area di pianura, centro-occidentale in particolare, è stata interessata, infatti, a partire da domenica da un progressivo aumento dei livelli misurati, con valori prossimi o superiori al limite di legge in diverse stazioni. Considerato il potenziale instaurarsi di condizioni non favorevoli alla dispersione di inquinanti, sono state così attivate le misure emergenziali.